Euroliiga eemaldas sarjast Venemaa klubid. Kes on olukorras suurimad võitjad ja kaotajad? 

Peale Venemaa vägede Ukrainasse tungimist nullis Euroliiga Moskva CSKA, Kaasani Unicsi ja Peterburi Zeniti tulemused. Tõsi, munadeta sarja esindajate sõnul (tsiteerin) „muutub tabeliseis ilma Venemaa võistkondadeta ametlikuks tabeliks AINULT siis, kui selgub, et Venemaa meeskonnad ei saa hooaega jätkata“. Eeldusel, et Euroliiga leiab oma munad üles, siis on selle aasta tabel uue ilmega ning järgmiseks hooajaks uks lahti uutele tulijatele. Kes on kolme Venemaa suurklubi eemaldamises suurimad võitjad ja kaotajad?