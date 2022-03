Ilves kindlustas MK-sarja kokkuvõtte viiendat kohta, viimase etapi eel lahutab kaht parimat vaid üks punkt 

Ilves ennustas möödunud nädalal, et Schonachi hüppemäel on enamasti keerulised olud ning võistlus toimuski keerutavas tuules. See ei seganud möödunud kolm etappi võitnud Jarl Magnus Riiberi, kes HS100 mäel lendas 105 meetrit ning sai 10 km pikkuseks suusasõiduks enam kui pooleminutilise edu. Selle venitas ta suusarajal kiirelt kaks korda pikemaks ning ala valitseja lõpetas etapi taas uhkes üksinduses.