MK-sarja viiendat kohta kindlustada sooviv Ilves alustab suusasõitu neljandana 

Ilves ennustas möödunud nädalal, et Schonachi hüppemäel on enamasti keerulised olud ning võistlus tõepoolest toimus keerutavas tuules. See muidugi ei seganud eelmised kolm etappi võitnud Jarl Magnus Riiberi, kes HS100 mäel lendas 105 meetrit ning sai suusasõiduks enam kui pooleminutilise edu. Sealjuures võib norralane tõusta sel nädalavahetusel enim MK-etappe võitnud kahevõistlejaks. Seni juhib edetabelit 48 võiduga Hannu Manninen, Riiberil on üks esikoht vähem.