Johaug sai karjääri viimases individuaalses sõidus võimsa võidu 

Pekingi olümpialt kolm kulda võitnud Johaug ei jätnud laupäeval konkurentidele mingit võimalust. Poole distantsi peal oli tema edu enam kui veerand minutit ning finišis edestas 33aastane suusaäss lähimat konkurenti, eile sprindi võitnud rootslannat Johanna Sundlingit 35,9 sekundiga. Kolmanda koha sai USA staar Jessie Diggins (+36,3). Esimesena jäi poodiumilt välja veel 7,7 km vaheajapunktis teisel kohal olnud Krista Pärmäkoski (+38,2). Viies oli koroonaviirusesse nakatumise tõttu olümpialt kõrvale jäänud Heidi Weng (+42,7) ja esikuuiku lõpetas Ebba Andersson (+42,9).

Pühapäeval on kavas segateatesõidud – 4 x 5 km sõit ja sprint. Viimati oli MK-sarjas kavas segateatevõistlus 2002. aasta detsembris Kuusamos. Üldse toimub see kolmandat korda: esmakordselt oli see MK-etapil 1999. aastal Lahtis.