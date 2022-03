GALERII | Naiste ühisstardist sõidu võitnud Öberg: „Eesti fännid on olnud tõeliselt imelised!“ 

Enne laupäeva jõudis Rootsi suusataja viimati poodiumile 16. jaanuaril Ruhpoldingus, kus sai teise koha. Tal on hea meel, et suutis pisikese põua lõpetada. „Ootasin väga uuesti poodiumile jõudmist. Ma pole saanud oma viimaste individuaalsõitudega täielikult rahule jääda. Need olid normaalsed sõidud, kuid ei midagi enamat. Tahtsin täna väga head sõitu teha. Eksisin vaid korra lamadestiirus ja tundsin, et kõik oli võimalik. Olen püsti lasknud suurepäraselt terve hooaja vältel ja tundsin end väga enesekindlalt. Ja selles peitus täna võidu võti,“ selgitas Öberg.