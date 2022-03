Sarnaselt Nabiga leiti Valijeva organismist mikrokogus dopingainet, vastupidi Nabile on venelannal taskus kolm trumpässa 

Valijeva kaitse aluseks on Poola teadlaste uurimustöö. Seal anti katsealusele normaalne annus (35 milligrammi) ravimit, järgmisel päeval tehti talle dopinguproov ja aine kontsentratsioon organismis oli 966–9000 nanogrammi milliliitri kohta. Nii on nende väitel vaid 2,1 nanogrammi milliliitrit märk juhuslikust saastumisest. Mõneti sarnaneb see Eesti maadleja Heiki Nabi kaitsjate lähenemisega, kelle meelest letrosooli kontsentratsiooni 0,6 ng/ml kohta on väga väike ja välistab teadliku keelatud aine kasutamise. Ent võrreldes Nabiga on Valijeva tagataskus kolm olulist trumpässa.