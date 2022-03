VÕIMAS LÕPPVAATUS! Lamparterile lõpu eel koha kätte näidanud Riiber tõusis aegade edukaimaks kahevõistlejaks. Ilves MK-sarja kokkuvõttes viies! 

Suusarajal olid asjad alguses Riiberil kontrolli all. Ta püüdis peagi Yamamoto kinni ning kui selja taga 2,5 km, oli tema edu Lamparteri ees 23 sekundit. Järgmise 2,5 kilomeetriga pudenes Yamamoto Riiberi tuulest, kuid austerlane Norra ässale väga palju lähemale ei pääsenud: kui sõidetud pool võistlusmaast, oli Riiberi edu Lamparteri ees 20,3 sekundit.