GALERII | Norra noppis paarissegateate võidu, Eesti käis neljal trahviringil. Zahkna läks närvidega alt, Oja laskmist ei selgita isegi õpikuga

„Eks me ole kõik väsinud,” ütles Oja. „Tundsin pärast olümpiat seda. Üks asi on füüsiline koormus, aga oleme pikalt pinge all elanud. Oleme pidanud füüsilist kontakti vältima, kasutasin sada korda antiseptikut käte peal, sest oli hirm midagi puutuda. Olümpialt tagasi tulles tundsin pingelangust. Sinnani elasin nagu kloostris. Olin hirmul, et mis siis saab, kui enne olümpiat koroonaga nakatun. Nii ettevaatlik olemine väsitab. Elu jäi elamata. Mul tekkisid tõsised küsimused. See ei olnud see sport, mida väiksena tegema hakkasin. Saan aru, et meil on omad rutiinid, kindel päevakava, aga hirmus elamine ei olnud enam nauditav.