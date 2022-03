Poolfinaalis teise võidu saanud peatreener Rikberg: võit tuli, aga oli kole võrkpall 

Kui esimeses geimis oli Tartu edu veenev 25 : 19, siis teises läks kohati asi veidi huvitavamaks, kuigi kokkuvõttes sai Taaralinna tiim siiski kirja 26 : 24 võidu. Kolmandas geimis tundus juba, et laev on Tallinna meeskonna jaoks ära seilanud, kui Tartu oli 15 : 7 ees, kuid siis tundus omakorda, et valitsev Balti liiga meister kaotas fookuse ja jalg lasti lõdvaks. Nii jõudis Selver veel lõpu eel 20 : 20 viigini, kuid lõpuks sai Tartu siiski 3 : 0 võidu kätte, viimane geim võideti 25 : 23.