VIDEO | Käit skooris põlvega, eestlane jõudis Hollandi kõrgliigasse ja Kuusk võttis peavigastuse järel sõna 

Käit tegi Bukaresti Rapidi eest esimest korda skoori vaid tosina päeva eest, kui lajatas iluvärava Craiova Universitatea vastu. Nüüd käis Rapidil külas linnarivaal Bukaresti Dinamo, kelle vastu tegi Käit skoori juba kaheksandal minutil ja põlvega! Lõpetuseks teenis Rapid 3 : 1 võidu ja tõusis tabelis 23 punkti peale. Tabelis annab see aga seitsmendast kümnenda koha jagamise, sest samadel punktidel on lausa neli klubi.

Oma Instagrami kontol tänas jalgpallur kõiki poolehoidjaid toetuse eest. „Tunnen end nüüd paremini, aga vajan taastumiseks aega. Loodetavasti paranen kiirelt,” sõnas ta. Kahtluse all on aga Eesti koondise Rahvuste liiga duellid Küprosega, mis toimuvad 24. ja 29. märtsil. Juba on teada, et neis mängudes ei saa koondist aidata põhiväravavaht Karl Jakob Hein.