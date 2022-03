TENNISEPORTAAL: Kaia Kanepi kaotas mängu, mille ta pidanuks kindlasti võitma 

Kui Kaia juhtis esimeses setis 5 : 2, ei aimanud vast keegi, et umbes tunni pärast on eestlanna juba kaotuse äärel. Ta alustas veenvalt, võttis kaks esimest servigeimi kindlalt ja murdis Darti pallingu neljandas geimis – 3 : 1. Tundus, et inglanna ei saa Kaia mängutempoga hakkama. Siis mängis aga Kanepi kehva servigeimi ja andis selle ära oma vigadest.

Kuid seda on juhtunud varemgi, et vastastega, kes peaksid olema temast nõrgemad, mängib Kaia mingi aja lohakalt, siis aga tuleb ja lööb korra majja. Tundus, et ka nüüd läheb nii. Seisul 2 : 3 oli Dart servil 40 : 0 ees, kui Kaia võttis kätte ja hakkas „lammutama“. Poolteist geimi mängis ta nagu kulda, aga miski oli ikkagi muutunud selle ühe geimi loovutamisega. Kui Kaia sai 5:2 ette, hakkas Dart paremini mängima, harjudes üha rohkem Kaia võimsa tagajoonemänguga. Kaks geimi, nende seas murde, võttis Dart kindlalt, aga seisul 5 : 4 oli Kaial vastase pallingul kaks settpalli. Kuid nüüd ei tulnud need otsustavad löögid Kaial enam välja.