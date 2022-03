HEA TÖÖ: Eesti kurlingu segapaar sai kodusel MK-etapil hõbeda 

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud rahvusvahelise segapaaris kurlingu MK-etapi 6th WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2022 käigus kogusid Kaldvee ja Lill kuus võitu. Ainus kaotus tuli Eesti kurlingupaaril vastu võtta finaalis soomlastelt. Võitjaks tuli Soome võistkond Kauste/Kauste.



„Finaalis tegime mõne üsna saatusliku vea, kuid ülejäänud turniiriga oleme harul. See oli väga hea ettevalmistus Eesti meistrivõistlusteks. Usun, et tänu sellele nädalavahetusele saab Eesti meistrivõistluste tase olema kõrgem. Oleme Mariega valmis, et mängida seal tipptasemel kurlingut,“ sõnas Eesti kurlingumängija Harri Lill.



„Näitasime stabiilset mängu ja hoidsime head kommunikatsiooni. Üle kahe kuu saime taas mängida MK-etapil ja see oli suurepärane võimalus vaadata, mida veel lihvida, et näidata tugevat mängu eelseisvatel Eesti meistrivõistlustel,“ lisas Marie Kaldvee.



MK-etapi kohamängudele jõudis kolm Eesti võistkonda. Triin Madisson ja Karl Kukner saavutasid kolmanda koha ning Kaidi Elmik ja Mihhail Vlassov neljanda.



Eesti võistkondade jaoks oli kodune MK-etapp oluliseks ettevalmistuseks sellel nädalal toimuvatele Eesti segapaaris kurlingu meistrivõistlusteks, kus selgub Eesti esindus aprillis Šveitsis toimuvale MMile.



MK-etapil 6th WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2022 osales 12 võistkonda Eestist, Leedust ja Soomest.