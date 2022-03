JUUBEL: Henri Sillaste tõmbab Eesti koondise särgi selga 50. korda 

„Austria koosseis on vahepeal muutunud, neil on mitmeid uusi tulijaid ja suurim staar Nikola Bilyk on eelmiste Eesti-mängudega võrreldes tagasi. Aga meilgi on hea kooslus ja tahaks uskuda, et suudame neile ohtlikud olla. Lähme kindlasti mängudele mõttega siit paarist edeneda – muidu poleks ju mõtet mängima minnagi,“ kinnitas Ots.