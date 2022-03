JABURUS KUUBIS: vaktsineerimata NBA superstaar lubati kodusaali, aga ainult fännina. Klubi sai tema tõttu trahvi! 

„See on naeruväärne,“ teatas Durant ESPNi vahendusel pärast kohtumise lõppu. „Ma ei saa sellest absoluutselt aru. Meie hallis oli nii mõnigi vaktsineerimata inimene, eks? Ma ei saa sellest aru. Praegu tundub nagu keegi tahaks mingit sõnumit edasi anda ainult selleks, et oma autoriteediga eputada. Kõik tahavad tähelepanu ja mulle tundub, et seda tahab praegu ka linnapea. Ta peab sellest ise ka üsna ruttu aru saama.“