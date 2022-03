Äsja Otepääl võistelnud laskesuusatamise maailmameister teatas karjääri lõpetamisest 

Windisch teatas karjääri lõpust pressikonverentsil. „See mõte on mu peas tiirelnud terve hooaja ja olen selle hoolega läbi mõelnud. Hooaja ettevalmistus läks hästi, aga talvel on olnud palju raskeid hetki. Jaanuarist alates hakkas hooaeg minema ülesmäge ja selle tipphetkeks oli kindlasti olümpiamängude viies koht ühisstardiga sõidus. Pärast seda mõtlesin, et ehk on aeg. Samas kaalusin ka, et äkki peaksin ühe hooaja veel tegema. Vestlesin korduvalt nii pere kui treeneritega ja otsustasin, et ikka praegu on õige aeg. Osaliselt on põhjus ka see, et mul pole enam uusi eesmärke. Olen endast alati andnud kõik. Nüüd tahan Oslos hästi võistelda ja siis hakkan aprillis oma tuleviku peale mõtlema,” teatas ta.