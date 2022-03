VALUS! Kontaveit oli otsustavas setis olümpiahõbeda vastu murdega peal, aga langes Indian Wellsi turniiril konkurentsist 

„Ta on tõeline võitleja ja võitles kuni viimase punktini. See oli hullumeelne mäng. Olime lõpuks mõlemad päris läbi,” tunnistas Vondroušova kaks tundi ja 50 minutit kestnud kohtumise järel väljakuintervjuus.

Omavahel on Kontaveit 2019. aasta Prantsusmaa lahtiste finalistiga kohtunud nüüd neljal korral ning 3 : 1 on peal Vondroušova. Ainsa võidu teenis eestlanna mullu Moskva turniiril, kaotused on aga varasemalt tulnud vastu võtta eelmise aasta Wimbledoni turniiri avaringis ning 2017. aasta Bieli turniiri finaalis.