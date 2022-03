TUGEV ALGUS: Kristin Tattar astub maailma parimate seas poodiumilt poodiumile 

„Oh sa poiss, kuidas ma olen hädas oma mängu leidmisega,“ kirjutas Lätt Instagramis. „Hooaeg on käivitunud aeglaselt, aga pole hullu, see on alles algus. Õpin vähe paremini tundma oma koti sisu tuulistes oludes, sest seda ei saa kodumaal harjutada. Siin on olnud hullumeelselt tuuline. Latitude 64 Glory'st on saamas sellistes olukordades tagantkäeviske jaoks minu absoluutne lemmik.“