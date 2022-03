VIDEO | Endine maailma esireket puhkes keset matši nutma 

See juhtus teise seti viiendas geimis. Azarenka tegi topeltvea ega suutnud seejärel end talitseda. Pukikohtunik ronis toolilt alla ja läks uurima, kas valgevenelanna vajab abi.

Meditsiinilist abi Azarenka igatahes ei vajanud, kuid ütles kohtunikule vaid „vabandust“. Fakt on see, et tema parem õlg oli teibitud ning tal oli serviga suuri probleeme (mängu peale 8 topeltviga ja esimese ervi õnnestumisprotsent vaid 49). Ta kogus end mitu minutit, enne kui mäng sai jätkuda.