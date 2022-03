Veel üks Ukraina spordiäss läks sõtta: on aeg vahetada laskesuusarelv automaadi vastu! 

„Ukraina lipp on korduvalt minu auks heisatud. Nüüd on aeg seda kaitsta ja vahetada laskesuusarelv automaadi vastu,“ vahendab tema sõnu The Gal Times.

„Kogu maailm on värvunud kollaseks ja siniseks. Meie lipust on saanud vabaduse ja iseseisvuse sümbol. Ukraina on nüüd piir rahu ja sõja vahel. Olen uhkusega Ukraina piirivalve vanemleitnant. Au Ukrainale!“

Merkušina auhinnakapp on medalitest lookas, eriti edukas oli ta noorte ja juunioride tiitlivõistlustel. Täiskasvanute seas on ta võitnud Ukraina teatenaiskonnaga MM-hõbeda ja kolm MM-pronksi.

Merkušinagi ei istunud varem jõude, vaid jagas märtsi esimesel nädalavahetusel Saksa laskesuusataja Erik Lesseri Instagramis oma toonaseid sõjamuljeid ja sõprade tehtud fotosid.

„Tuleb välja, et pilt on veel hirmsam kui televiisorist paistab,“ kirjutas ta nii enda kui ka Lesseri sotsiaalmeedias 5. märtsil. „Ma ei saanud kolm päeva ühendust oma Tšernigivis elava sõbraga. Kui ta viimaks helistas ja teatas, et on sellest põrgust põgenenud üle viimase terve silla, siis ma nutsin kergendusest.