Ragnar Klavan tuleb tähtsateks mängudeks koondisele appi. Häberli: küsimus polnud veenmises 

Ta mängis viimati koondise särgis 2019. aasta 9. septembril Tallinnas toimunud MM-valikmängus Hollandiga (0 : 4). Pärast seda on tal olnud erinevaid terviseprobleeme ning ta otsustas keskenduda klubikarjäärile Itaalias Cagliaris. Möödunud suvel naasis ta Eestisse, Paide linnameeskonda, kuid nakatus teist korda koroonaviirusega. See jättis vormile sellise põntsu, et ta tundis sügisel, et pole valmis koondist aitama.



„Küsimus pole veenmises, ta on mees, kes teab, mida tahab,“ kommenteeris peatreener Thomas Häberli tänasel pressikonverentsil. „Olime koguaeg kontaktis. Lootsin, et ta saab meid märtsis aidata ja olen rõõmus, et ta on vormis ja mängib. Sügisel olid erinevad põhjused, [miks teda polnud koondises], aga see on minevik. Peamine, et ta on nüüd tähtsal momendil siin.“



Eesti meeste koondis kohtub märtsis kahel korral UEFA rahvuste liiga raames Küprosega. Kodus-võõrsil põhimõttel toimuva vastasseisu võitja jätkab C-liigas, kaotaja langeb D-divisjoni.



Häberli avalikustas täna nimekirja 26 mängijaga, kes kogunevad pühapäeval. Vigastuste tõttu jäävad koondisest eemale äärekaitsja Taijo Teniste, põhikeskkaitsja Märten Kuusk ja esiväravavaht Karl Jakob Hein.

„See pole uus olukord, et üks-kaks algrivistuse meest on puudu,„ osutas Häberli, „aga muidugi see teeb haiget. Nad on tähtsad mehed, nagu ka Taijo Teniste. Peame olukorda aktsepteerima. See tähendab, et teised peavad rohkem panustama.“

Häberli selgitas, et noormeest vaevas vahepeal Covid-19. „See mõjutas teda natuke rohkem ja ta tegi veebruaris sammu tagasi. Ta naasis treeningutele kaks nädalat tagasi. Reedel peaks ta mängima kolmanda mängu.”

Ründeosakonnas on hea uudis see, et Henri Anier on löönud kahe kuuga Tai kõrgliigas neli väravat, sealjuures on ta sahistanud nüüd kolmes järjestikuses mängus. Halb uudis on see, et 2021. aasta Eesti parim jalgpallur Rauno Sappinen pole Poola kõrgliigas veel jalga valgeks saanud. Aga vähemalt teenib ta Gliwice Piastis stabiilselt mänguaega.

„Skoorimine käib jalgpallis lainetena,„ ütles Häberli. „Vahel võib algus olla uues klubis kerge, aga tavaliselt mitte. Mõned mängijad vajavad uues kultuuris rohkem aega.“

Jalgpallikoondis kogunes viimati novembri alguses. Häberli on vahepealsetel kuudel hoidnud kõikide mängijatega sidet ning käinud mõnel välismaal mängival mehel külaski. Näiteks Mattias Käidil Bukarestis ning Heinal ja Paskotšil Londonis.