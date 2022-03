Vanameister Kriisa Kalevi keerulistest aegadest: käegalöömise tunnet meestel ei ole, kuid päeva lõpuks on jälle üle 20 punkti miinust

TÖÖ KÄIB: Tallinnna Kalevis mängimise kõrval juhendab Valmo Kriisa Tartu Rocki korvpallikooli väikeseid kasvandikke. Sõitmist kahe linna vahel on palju, kuid päris iga päev ta pealinnas siiski ei käi. Foto: Maria Kilk

Nädalapäevad vähem kui kaks kuud tagasi lõhkes kodusel korvpallimaastikul paras uudispomm, kui sai teatavaks, et Eesti korvpalli grand old man Valmo Kriisa liitub Tallinna Kaleviga. Nüüdseks on mais oma 48. sünnipäeva tähistaval Kriisal selja taga kümme mängu Kalevi särgis, kuid võidurõõmu pole meeskond neis matšides paraku tunda saanud.