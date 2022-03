IROONIA TIPPTASE: rahahädas Chelsea leiab, et kõige ausam on siis, kui kannatavad ka teised klubid ja fännid 

Chelsea avaldas lootust, et ehk võiks pidada laupäevase FA Cupi mängu Middlesbrough' vastu tühjade tribüünide ees. 'Boro saatis enda poolt teele kiire ja terava vastulause: „Teame, miks Chelseat sanktsioneeriti ja see pole mitte kuidagi seotud Middlesbrough’ klubiga. Seega on meie klubi ja fännide karistamine mitte ainult mühaklikult (ingl k - grossly) ebaõiglane, vaid ka täiesti alusetu. Arvestades põhjuseid, miks Chelseat sanktsioneeriti, on nende poolt sportlikku aususe tagaajamine ja seega mängu suletud uste taga pidamise ettepanek ülimalt irooniline.”