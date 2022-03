Hiina koondises töötanud norralane rääkis suu puhtaks: mind jälgiti kogu aeg 

Esimese kõne sai Aune juba oktoobris ja juba siis sai mees aimu, mis tüüpi elu teda ees ootab. „Nad teadsid, mis olid minu ülikooli hinded. Need peaks olema ainult minu ja ülikooli vaheline info ...” tõi Aune näite. Vaatamata kõigele otsustas ta pakkumise vastu võtta. „Olin seal kokku kolm kuud, aga see tundus nagu kolm, neli või viis aastat. Ilmselt seetõttu, et me töötasime seal nii kõvasti ja pikalt. Seisin kümme tundi palavikuga hüppetornis, õues oli -25 kraadi. Tulin hotelli ja siis öeldi mulle, et pean öösel kombinesooni õmblema. See oli keeruline,” tunnistas Aune.