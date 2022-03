Käsipallikoondis unistab MMist: „Annet ja tahet on meil kõvasti.“ 

Eesti rahvustiim sõitis täna ehk kolmapäeva varahommikul Austriasse, kus kohaliku koondisega kohtutakse neljapäeva õhtul kell 20. „Ikka on hea variant, kui suudad võõrsil esimeses mängus värskena teha hea esituse. Siis on motivatsioon kodupubliku ees veel kõrgem. Usun, et see skeem sobib meile ja on kasulikum, kui see, et esmalt mängida kodus ja siis võõrsil,“ arvas kogenud vasakäär Kaspar Lees.