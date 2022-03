USA meistritiitlist unistav Kriisa võitleb ajaga: ärgates ei tea kunagi, milline mu jalg välja näeb 

Kriisa vigastas hüppeliigest Pac-12 konverentsiturniiri veerandfinaali viimasel minutil, kui ta Arizona Wildcatsi Stanfordi vastu võidule aitas. „Kui see juhtus, siis tegelikult ma arvasin, et kõik on läbi. Ma kartsin oma jalga vaadata, sest kartsin, et seal käis kraks ja jalg oli täitsa vales suunas,“ sõnas ta.