Toivo Asmer uue F2 hooaja eel: Vips on Red Bulli tiimis tegija!

Sel nädalavahetusel algab F1 hooaeg, aga eestlaste jaoks on kindlasti põnev ka F2 hooaja algus, sest just selles sarjas kihutab Red Bulli noortesüsteemi kuuluv ja Hitechi tiimi esindav Eesti mees Jüri Vips. Uurisime enne uut hooaega Eesti Autospordi Liidu presidendilt Toivo Asmerilt, kuidas Vipsil on hooaja eel läinud.