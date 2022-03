Korvpallihooaja 16 silmapaistvama soorituse pingerida | Ameeriklase 41 punkti, lätlase 21 lauda ning Kalev/Cramo vägiteod 

Eesti-Läti korvpalliliiga on lõpusirgel, sest meeskondadel on mängida kuni neli kohtumist. Õhtuleht reastas selle hooaja 16 kõige erilisemalt ja silmapaistvamat meeskondlikku või individuaalset statistilist sooritust, mille tipus on Kalev/Cramo vägiteod ning kahe ameeriklase imelised mängud.