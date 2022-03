Tennise slämmiturniirid läksid traditsioonide kallale 

Prantsusmaa lahtistel aga polnudki kiiret lõppmängu, vaid kohtumine kestis kuni üks tennisist sai kahegeimilise edu. Austraalias oli kasutusel kümnepunktine kiire lõppmäng. Suur puder ja kapsad, millest hooti oli ka sportlastel läbi närimisega probleeme. Ilmekas näide oli Kaia Kanepi, kes möödunud aastal läks Austraalia lahtiste kaheksandikfinaali kiiret lõppmängu Arina Sabalenka vastu juhtima 9 : 7. Eestlanna arvas, et turniiril kasutati US Openi lahendust, hakkas juubeldama, aga sai teada, et peab mängu jätkama.