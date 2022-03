SAUNAÕHTU ALPIDE JALAMIL! Juventus korjas võrgust kolm palli ja kukkus meistrite liigast välja. Peatreener: tegelikult olime parem meeskond 

„Sellisele asjale pole vabandusi, aga jalgpall on mõnikord selline. Peame nüüd võitlema hea koha eest Serie As. Üritasime järgida peatreeneri plaani ja liigutada palli tühjadesse tsoonidesse, aga Villarreal püsis kaitses nii hästi, et saime olukordi vaid tsenderdustest,“ tõdes Juventuse poolkaitsja Juan Cuadrado, kellele sekundeeris meeskonna loots Massimilano Allegri. „Peame selle kaotusega leppima, sest see oli kole, aga ma ei saa mängijate kallal võtta, sest nad mängisid hästi. Jalgpall on selline, et mõnikord lähevad asjad sinu kasuks, mõnikord vastupidi. Sa pead sellega leppima.“