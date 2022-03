AJASTU LÕPP: Barcelona kodustaadion hakkab kandma sponsori nime 

Järgmisel neljal aastal on bränd nii mees- kui naiskonna särgil. „Partnerlus on esimene omataoline, mis ühendab muusika- ja jalgpallimaailma. See annab mängijatele ja artistidele ülemaailmse lava ning võimaldab viia kokku nii artiste, mängijaid kui fänne,” seisis klubi avalduses.

See on Barcelonale väga oluline rahasüst, aga ei lahenda nende kõiki muresid. Eelmisel aastal paljastas klubi uus president Joan Laporta, et eelmiste juhtide käpardlikkuse tõttu on nad võlgu ligi poolteist miljardit eurot. Nii pidi Kataloonia sats möödunud suvel loobuma meeskonna ajaloo suurimast tähest Lionel Messist.