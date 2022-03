Võrkpallimeistrivõistlustel selgus esimene poolfinalist. Toobal: isegi väga halval päeval me ei tohiks nii halvasti mängida 

Selveri peatreener Andres Toobal tunnistas, et hoolealuste esitus jättis kõvasti soovida. „Nad ei pidanudki täna eriti midagi tegema, ise andsime ära selle mängu. Aga isegi väga halval päeval me ei tohiks nii halvasti mängida. Eks me peame pronksimängule mõeldes selle siin ära unustama, sellise emotsiooni pealt.. tuleb maha rahuneda meil ja eks läheme ka pronksiseeriasse võitlema,“ sõnas peatreener.