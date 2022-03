Ründelauas möllanud Kotsar aitas Hamburgi eurosarjas võidule 

Otsustaval perioodil hoidis Hamburg siiski küünte ja hammastega oma eduseisust kinni ning lõpuks võeti ikkagi võit 92 : 86. Meeskond on A-alagrupis kogunud kuus võitu ja kaheksa kaotust, millega ollakse kuuendal kohal ehk seilatakse kindlalt play-off-kursil.

Oma seistmest lauapallist koguni viis hankis Kotsar ründelauast ning kokku said Hamburgi mängijad ründelauast kätte lausa 22 palli, mis tähistab klubi EuroCupi rekordit. Nii-öelda teise võimaluse punktide arvestuses alistas Towers Slaski 24 : 13. Klubi rekord tehti ka vaheltlõigete arvestuses: kokku näpati poolakatelt pall 14 korral. Slaski pallikaotusest (kokku 19) saadi 19 punkti, samal ajal kui Slask karistas Hamburgi 13 pallikaotust ära vaid 6 punktiga.

Sellele juhtis mängu järel tähelepanu ka Hamburgi peatreener Pedro Calles: „Alustasime mängu kohe väga energiliselt, kuigi meil olid puudu Jaylon Brown ja Trevon Bluiett. Mõistsime, et võti peitubki energias. Seda võite näha ka meie ründelaudadest ja vaheltlõigetest. Ma usun, et see oli meile mängu võitmise juures suureks abiks.“