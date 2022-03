NBA staarid paugutavad järjest poolesajapunktiseid mänge. Kas sama hooga pannakse põhihooaja lõpuni? 

Põhja-Ameerika korvpalli superliiga NBA põhihooaeg on jõudnud lõpusirgele. Kuid näib, et mida lähemale 10. aprill ehk põhihooaja viimane mängupäev jõuab, seda vingemasse vormi mehed lähevad: nii on märtsikuus olnud juba 23 mängu, kus mõni mängija on paugutanud 40 või rohkem punkti, ning neist omakorda seitsmes mängus on keegi saanud kirja 50 või rohkem silma.