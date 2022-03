„Teisiti süda ei lubanud.“ Eesti maratoonar jooksis Genti poolmaratonil Ukraina koondise vormis 

„Ootasin seda võistlust, et näha kus olen. Võin öelda, et olen hea vormi saavutanud pärast suuri takistusi, mida olen pidanud viimasel poolel aastal ületama. On nõrki kohti, mille kallal töötada järgneval perioodil, et ei tekitaks maratonis üllatusi, nagu tagareite töövõime,“ kommenteeris Fosti.