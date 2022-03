Vene sportlased valasid ukrainlanna sopaga üle: sa oled elukas, sinuga on kõik!

„Mulle kirjutati iga päev midagi vastikut. Et ma olen elukas ja et minuga on kõik. Nad kirjutasid minu kohta palju kohutavaid asju,“ rääkis 21aastane Bilodid kodumaa meediale. „Ja seda kirjutasid ka Vene sportlased, isegi Vene lapsed. Ma ei suuda mõista, kuidas nad suudavad selliseid asju kirjutada, niimoodi rääkida, niimoodi solvata. Nad on justkui zombistunud inimesed, kes usuvad kõike, mida neile kõrvadest sisse valatakse, ja nii valavad nad omakorda ise kogu selle saasta välja.

Aga see kõik on kasutu, neil on ikka oma arvamus, mis on väga erinev kogu maailma ja meie arvamusest. Sellepärast lõpetasin ma vastamise. See on nende enda asi. Nüüd istuvad nad ilma Instagramita, vaatavad oma telekat ja usuvad kogu seda jama.“