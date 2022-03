Mis on platsilt enam kui pooled visked kolmese joone tagant võtva TalTechi edu saladus? 

TalTechi mänedžer Raido Ringmets tõdeb, et hooaja esimene täkkesse panek oli õige juhendaja leidmine. „Ütlen siiralt ja ausalt, et minu arust on Alar Varrak parim eestlasest treener. Kõigepealt saime juhendaja, siis hakkasime komplekteerima ja alustasime tagumisest liinist. Aga meie eelarve on piiratud ja turul pikki eestlasi polnud. See on asjade kokkulangemine, aga Varraku käekiri ja pusle moodustus mängijate põhjal,“ selgitab Ringmets, kelle sõnul TalTechi mängupilt oli ka möödunud hooaegadel sarnane, aga sai tänavu vunki juurde.