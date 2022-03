Neljakordne maailmameister jääb F1 hooaja avaetapist eemale 

Aastatel 2010-2013 kuningliku vormelisarja võitjaks kroonitud Vettel on portaali planetf1.com andmetel andnud positiivse kooronaviiruseproovi ja viibib Šveitsis kodusel ravil. Kuuldavasti on Vetteli tervis positiivsest proovist hoolimata korras.

Neljakordse maailmameistri asemel alustab Aston Martini meeskonna eest tema asemel hooaega Nico Hülkenberg, tiimi teise sõitjana on stardis Lance Stroll. Hülkenberg on varegi tiimile appi tõtanud, viimati juhtus see 2020. aastal.