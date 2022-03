Pärnu alistas TalTechi ja viis poolfinaalseeria edasi 

TalTechil oli ette näidata kaks eelmist võitu ja seeria lõpetamiseks vajasid nad veel vaid viimast võitu. Eile alustati aga mängu 25 : 27 kaotusega, ka kaks järgmist geimi kuulusid numbritega 25 : 15 ja 25 : 22 hoopis Pärnule. „Karstin, et kuna neil pole midagi kaotada, siis tulevad nad täna julmemalt peale, aga nad hakkasid hoopis kuidagi rohkem kangutama,“ arutles Pärnu peatreener Avo Keel kohtumise järel.

Ta kiitis võidumängu järel oma meeste blokeeringut. „Imelik oli see, et kui serv oli mõlemal meeskonnal käes, siis rünnakuefektiivsus oli sellest hoolimata nukker,“ analüüsis Keel. Tema hinnangul tulid mõlemad meeskonnad mängule pingevabalt. „Meie olime seina ääres ja võtsime laske vastu. Eks ta oleks olnud suuremat sorti pettumus, kui seeria oleks kolme mänguga läbi saanud, aga võtsime seda ikkagi vabalt. Ja TalTech tuli mängule pingevabalt ilmselt seetõttu, et nad olid kaks eelmist mängu võitnud,“ rääkis Keel.