Võõrsil napi kaotuse saanud käsipallikoondise peatreener: tegime viimaste aastate ühe parema esituse 

„Usun, et tegime viimaste aastate ühe parema esituse. Võitlus, mida poisid platsil näitasid, oli fantastiline. Kaotuse üle ei saa olla õnnelik, aga oleme mängus sees ja parem selgub pühapäeval. Loodan väga, et rahvas tuleb meid Kalevi spordihalli toetama,“ vahendas käsipalliliit Bregenzis toimunud matši järel Eesti koondise peatreeneri Thomas Sivertssoni sõnu.

Teisel poolajal sai üha parema hoo üles Bilyk, kes viis 36. minutil Austria üle pika aja ette ning viis minutit hiljem oli kodusatsi edu juba neli väravat – 24 : 20. Eesti asendas seejärel rünnakutel väravavahi seitsmenda väljakumängijaga, lasi küll hooti paar palli tühja väravasse visata, ent tuli mängu tagasi.

„Me kõik peame aru saama, et me pole siin paaris soosikud ja Austria on pidevalt MM- ja EM-finaalturniiridel mängiv võistkond. Suure osa avapoolajast tegutsesime väga hästi, kuid jäime siis pisut hätta vastaste agressiivsusega. Aga võitlesime rasketest seisudest tagasi ja selle üle võime uhked olla,“ lisas Sivertsson.