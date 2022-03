Väiksemates eurosarjades selgusid veerandfinalistid. Mourinho: Sarri teeb praegu kodus suitsu, ma mõtlen meeste taastumisele 

Meistrite liigas juba alagrupifaasis välja langenud Barcelona leppis avakohtumises Galatasarayga väravatete viiki, Türgis toimunud kordusmängus läks kodumeeskond 29. minutil Marcao väravast juhtima. Kataloonia au ja uhkus tuli siiski keerulisest seisust välja tänu Pedri 37. ning Pierre-Emerick Aubameyangi 49. minuti tabamustele.

Eriline maasikas oli just Pedri sooritus, kes enne skoorimist saatis kohvile kaks vastast. Xavi tunnistas, et tabamus oli vägev. „Nägin Pedri väravat, see oli imeline! Ta on 19aastane, tema treenimine on puhas au," lausus Barcelona juhendaja.

Kuigi uljamad fännid võrdlesid Pedri sooritust kunagiste Lionel Messi vägitegudega, siis Pedrile see jutt ei meelinud. „Minu võrdlemine Messiga on hullumeelsus,“ ütles Barcelona noor tähtmängija. „Aga Euroopa liigas liigume edasi mäng mängult ja vaatame, kes meile vastu loositakse. Usun, et oleme igal juhul soosikud ning üritame minna lõpuni välja.“

Barcelona on Euroopa liigas ainus kaheksa sekka jõudnud Hispaania klubi, sest lisaaegadele läinud mängudes jäi Sevilla kahe mängu kokkuvõttes 1 : 2 alla West Ham Unitedile ning Real Betis kaotas 2 : 3 sakslaste Frankfurdi Eintrachtile. Eriti dramaatiline oli neist viimane matš. Esimese kohtumise napilt kaotanud Betis viis mängu lisaajale 90. minuti Borga Iglesiase väravast. Kõik vihjas sellele, et edasipääseja selgub 11 meetri karistuslöökide seeriast, ent Betisi Guido Rodriguez tegi 120. minutil vastasele vea, järgnenud karistuslöögi riputas Eintracht kasti, kust see kukkus Rodrigueze puutest oma võrku.

Kahe mängu kokkuvõttes kindlustasid edasipääsu veel Glasgow Rangers (alistas kahe mängu kokkuvõttes 4 : 2 Belgradi punatähed), Bergamo Atalanta (4 : 2 Leverkuseni Bayeriga), Braga (3 : 1 Monacoga), Lyon (2 : 1 Portoga) ja RB Leipzig, kes puhkenud sõja tõttu Moskva Spartakiga ei saanudki madistada.

Konverentsiliigas on aga selged ajaloo esimesed kaheksa veerandfinalisti, kelleks on Praha Slavia, Leicester City, Marseille, PAOK, Feyenoord, Eindhoveni PSV, Bodø/Glimt ja AS Roma. Viimane neist nägid eile kurja vaeva hollandlaste Vitessega, kes alistus kahe matši kokkuvõttes 2 : 1 tänu Tammy Abrahami viimase minuti väravale.