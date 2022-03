GALERII | Korraliku kõrgushüppe teinud Hausenberg püsib avapäeva järel esikuuikus, Tilga andis taas punkte ära 

Esimese päeva kuuendana lõpetanud Hausenberg lahkus hallist rahulolevalt. „Super, kõik on väga hästi,“ hindas Harry Lembergi hoolealune nelja ala tulemusi tervikuna. „Olen oma tulemused ära teinud ja võistlust nautinud. See rajakate on mulle natuke harjumatu, aga kaugushüppes põrge meeldis. Homme tahan samamoodi jätkata, võtan ühe ala korraga.“