GALERII | Rekordkursil liikuv Hausenberg tõusis tõkkejooksuga neljandaks, põlve vigastanud Tilga jätkab võistlust 

Teise võistluspäeva hommikul selgus, et maailma edetabeli liider Garret Scantling, kes liikus 6400 punkti graafikus, peab etteaste toidumürgituse tõttu pooleli jätma. Ameeriklase sõnul jäi tal seljataha elu kõige halvem öö. Scantling teatas tagasilöögist sotsiaalmeedia kaudu.

Reedel kõrgushüppes põlvele haiget teinud Karel Tilga jätkas laupäeval võistlemist. Tilga läbis isiklikku rekordit 6264 punkti püstitades 60 meetri tõkkejooksu ajaga 8,24 ja sellest aastast oli tal kirjas tulemus 8,30. Belgradis sai 24aastane atleet kirja aja 8,39, mis tähendas, et võrreldes rekordgraafikuga oli Tilga 128 silmaga miinuses.

Kiiremas jooksus võttis järjekordse alavõidu kanadalane Damian Warner ajaga 7,61, mis on tema uus isiklik rekord ja sise MMide seitsmevõistluste tippmark. Oma rekordvõistluses (6143) 7,97 jooksnud Hausenberg sai kirja aja 7,99, mis tähendas, et ta oli rekordgraafikuga veel 19 silmaga plussis ja tõusis MMil 4494 silmaga neljandaks.

Tema ette jääval Warneril on koos 4731, Simon Ehammeril 4693 ja Ashley Moloneyl 4563 punkti. Tilga hoiab 4323 silmaga kümne jätkava mehe seas üheksandat kohta.

Esimese päeva kuuendana lõpetanud Hausenberg lahkus hallist rahulolevalt. „Super, kõik on väga hästi,“ hindas Harry Lembergi hoolealune nelja ala tulemusi tervikuna. „Olen oma tulemused ära teinud ja võistlust nautinud. See rajakate on mulle natuke harjumatu, aga kaugushüppes põrge meeldis. Homme tahan samamoodi jätkata, võtan ühe ala korraga.“