ÕL BELGRADIS | Hausenberg: olin juba enne võistlust õnnelik, et MMile pääsesin – neljas koht on super!

Hausenberg säras pärast võistlust nagu kevadine päike. „Mul oli väga lihtne päev,“ võttis Harry Lembergi hoolealune esmalt laupäeva kokku. „Lõpuks sain mitmevõistlust teha nii, et ärevus ega pinged ei seganud. Tõketes oli kindla peale jooks, teibas õnnestus kõrgusel 5.30 üllatavalt hea hüpe. 1000 meetris oli jooksu ajal vahepeal natuke raske, aga aeg 2.57 käib ka. Ma oleks suutnud pisut kiiremini joosta, samas olen alles sügisest selle nimel tööd teinud. Ma olin juba enne võistlust õnnelik, et MMile pääsesin – neljas koht on super!“