Eesti olümpiakomitee aitab Ukraina sportlasi. Suusatajate treener: mõnedel neist polegi enam kodu 

Ukraina suusatajad (vasakult) Nastja Šabaldina, Nastja Savinskaja, Marianna Seglinik, Nastja Nikon, Maša Tšamara ja Daša Rubljova on osa neist, kes liuglesid viimasel ajal Otepää metsade vahel.

Tähelepanelikud suusasõbrad on juba mõnda aega märganud Otepää metsade vahel liuglemas Ukraina sinikollastes dressides sportlasi. Need on 16–22aastased Ukraina murdmaa- ja laskesuusatajad, kellele Eesti olümpiakomitee ulatas Euroopa noorte olümpiafestivali eel abikäe.