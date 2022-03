Levadia liigamäng lükati koroonapuhangu tõttu edasi. Kink: „Nuputamist tuleb ka koondise arstidel.“  

Veel kaks nädalat tagasi laususid meeskonna peatreener Vladimir Vassiljev ning kapten Brent Lepistu Soccernetile, et koroonaviiruse pärast ei tohiks mänge edasi lükata ning viimase sõnul oleks selline käik absurd. Samal seisukohal on Lepistu ka täna. „Mina oleks ei oleks seda mängu edasi lükanud. Klassikaline juhtum, kus mõned mängijad andsid positiivse proovi. Minu meelest on meil piisavalt sügav koosseis, et 4-5 mängija puudumisel kohtumine ära pidada,“ lausub tiimi kapten Õhtulehele.