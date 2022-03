UUS VORMELIHOOAEG: kas Ferrari on tagasi tiitlijahis? 

Iga F1-hooaja eel loodavad tifosid – Ferrari fännid –, et tänavu on lõpuks nende aasta. Jääb ju viimane sõitjate MM-tiitel aastasse 2007, kui Kimi Räikkönen napsas ülinapilt esikoha. Hooaeg hiljem triumfeeriti veel võistkondlikult. Sellele on järgnenud aga ikaldus. Seega on on fännide unistus igal aastal lörri läinud.

2022 puhuvad kuninglikus vormelisarjas aga uued tuuled. Kuigi masinate päras olevad mootorid on jäänud samaks, on kõik ümbritsev tuttuus. Vingemaid võidukihutamisi ihkavad vormelibossid kirjutasid aerodünaamikareeglid nullist ümber, et lubada pilootidel paremini üksteise kannul püsida, mis tähendas tiimidele väljakutset autode arendamisel.

Kes pani tegelikult täkkesse, selgub alles pühapäeval, kui kustuvad Bahreini GP stardituled ja 20 pilooti asuvad jahtima poodiumikohta. Märgid on aga õhus, et tiitlijahti võivad sekkuda värsked nimed.