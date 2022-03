VIDEO | Ajasõidus napilt kokkupõrkest pääsenud Vips: hooaja algus on julgustav 

„Ma arvan, et ta tegi lihtsalt algaja vea. Raske öelda, mis oli nende plaan, aga nad olid üllatavalt varakult väljas kõva rehviseguga. Ma ei vaadanud teiste rehvistrateegiat, teadsin, et sõidan tema taga ja ma ei oodanud, et ta läheb boksi. Lõppkokkuvõttes peame mõlemad olema õnnelikud, et suutsin reageerida, sest sealt tulnuks mats,“ muljetas peale ajasõitu Vips.

Eestlase sõnul on Sakhiri ringrada teistest etappides erinev. Kui mujal on väga oluline rehvide säästmine, siis Bahreinis selguvad parimad võidusõidus.

Lõpuni rahul Vips ajasõidu kolmanda kohaga polnud. „Auto oli imeline ja kiire ring tuli ka minu meelest hästi välja. Üldiselt olen õnnelik, aga olen häiritud, et keskmistes sektorites jäin teiste masinate taha toppama… Ma ei usu, et me suutnuks võidelda esikoha eest, aga võrreldes oma eelnevate ringidega, kus mul oli väga kulunud rehvid, kaotasin 11. kurvis kõvasti aega. Emotsioonid on kahetised, aga algus on väga julgustav,“ lausus ta.