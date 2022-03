GALERII | Kreete Verlin MMi kogemusest: ma olen ikka natuke pettunud 

Pärast etteastet raputasid Verlini vastakad tunded. „Ma olen ikka natuke pettunud,” ütles vabapääsmega sise-MMile pääsenud tõkkesprinter esimese hooga. Psühholoogiat tudeeriv Verlin nentis, et liigsed pinged teda ei seganud. „Enne MMile tulekut arvasin, et olen siin rohkem närvis, kuid oskasin end maha rahustada. Käed natuke värisevad, aga see pole midagi erilist – mõnikord on mul terve keha värisenud!”