SUURVÕISTLUSTE MEES! Nazarov jõudis vägeva Eesti rekordiga MMi poolfinaali! 

Enne suurvõistlust tunnistas Nazarov, et soovib MMil teha hooaja parima jooksu. „Stabiilsus on olnud hea, kuid ühe korra oleks võinud sähvatada ja rekordit uuendada. Nüüd tuleb seda teha MMil,” arutles eluteel 23. verstapostini jõudnud tallinlane, kes sügisel liitus taanlase Mikkel Larseni treeningrühmaga. „Muidugi tahan eeljooksust edasi pääseda ja poolfinaalis elu parima jooksu teha. Kui see õnnestub, saan õnnelikult koju tagasi tulla.“