Oja jõudis punktikohale, Eckoff tõusis ajaloo edukaimaks norralannaks 

Viimase püstilaskmise eel oli Röiselandil koondisekaaslase ees 15sekundiline edu, ent ta eksis ühel lasul ning Eckhoff võttis alla kõik märgid. Eile sprindi võitnud ja täna kaks märki üles jätnud Eckhoff võttis sellega karjääri 29. MK-etapi võidu. Sellega tõusis ta laskesuustamise MK-sarja ajaloos edukaimaks norralannaks, enne jagas ta kohta Tora Bergeriga. Võitude arvestuses on 31aastase Eckhoffi ees rootslanna Magdalena Forsberg (42), sakslanna Magdalena Neuner (34), Darja Domratševa (31) ning Uschi Disl (30), kes kõik on karjääri lõpetanud.

„Unistused said teoks! Kodupubliku ees tahtsin anda endast parima, mul on väga palju emotsioone,“ lausus särav Eckhoff etapi järel. „Kodupubliku ees õnnestumine tähendab mulle väga palju. See on minu jaoks väga oluline võit!“